Саратовский регоператор фиксирует неуклонный рост объема крупногабаритных отходов, поступающих на мусоросортировочные комплексы

Фото: Ситиматик

Энгельсский и Балаковский мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» за пять месяцев 2026 г. приняли и обработали свыше 38 тыс. тонн крупногабаритных отходов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем образования крупногабаритных отходов в Саратовской области увеличивается с каждым годом. Таким образом, существенно возрастает нагрузка на мусоровывозящие компании и оборудование комплексов, в том числе промышленные измельчители.

Специалисты саратовского регоператора прогнозируют дальнейший рост объема подобных отходов. В то же время рост образования КГО не сопровождается увеличением количества емкостей для их складирования. Однако именно наличие или отсутствие специальных емкостей для КГО напрямую влияет на чистоту на площадках и прилегающих к ним территориях. Прямым следствием острой нехватки емкостей для крупногабаритных отходов на площадках общего пользования является их захламление, когда рядом с КГО и поверх него появляются коммунальные отходы в мешках.

Саратовский регоператор напоминает, что крупногабаритные отходы необходимо складировать только в специальных отсеках или бункерах-накопителях, установленных на площадках. Вывоз КГО осуществляется только с контейнерных площадок, внесенных в муниципальные реестры и в соответствии с требованиями СанПин. К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилья. При этом в состав КГО не входят строительные отходы (бетон, кирпичи, бревна, доски, строительные смеси и т.д.) – их вывоз осуществляют те, у кого образовались такие отходы. В случае их появления на контейнерных площадках или рядом с ними, вывоз должен обеспечить собственник земли, на которой они оставлены.