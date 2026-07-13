40 юных археологов приняли участие в раскопках города Укека

Фото: Минобразования Саратовской области

XXVIII областной слёт юных археологов объединил 40 обучающихся, успешно окончивших «Школу юного археолога» в рамках проекта «АрхеоФест». Мероприятие прошло в Саратовской области, а его организаторами выступили Областной центр экологии, краеведения и туризма и Саратовский областной музей краеведения.

В течение пяти дней юные археологи участвовали в раскопках крупнейшего золотоордынского города Укека. Каждая команда работала на своём участке раскопа, фиксируя находки на плане. Также ребята побывали на раскопках поселения позднего бронзового века на левом берегу реки Медведицы в Аткарском районе, где прошла встреча с профессорами. Участники узнали о быте и культуре Руси X века на интерактивной лекции исторического реконструктора Василия Шевлягина, подержали в руках меч и саблю, примерили кольчугу.

Школьники посетили музей Боевой славы школы № 3 Аткарска имени Героя Советского Союза Антонова В.С. и Музей специальной военной операции, а также приняли участие в интеллектуальной игре от Информационного центра по атомной энергии. Конкурсная программа включала состязания по топографии, лепке глиняной посуды и обработке археологических материалов.

Победителем слёта в общекомандном зачёте стала команда «Археогерои» музея краеведения. Второе место заняла команда «Триумф» школы № 13 Пугачёва. Третье место разделили команда «Миродар» лицея гуманитарных наук и команда «Русичи» центра образования «Школа открытий» Пугачёва.

Завершился слёт традиционным обрядом «Посвящение в археологи». Руководители команд и организаторы обсудили дальнейшие планы развития детской археологии в регионе. Следующая встреча состоится через год на XXIX областном слёте юных археологов.

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