В Саратове сотрудник обманул работодателя на 104 тысячи рублей

В Заводском районе Саратовской области раскрыто мошенничество, жертвой которого стала местная промышленная организация.

Один из сотрудников фирмы отправился в командировку в Хабаровский край. По возвращении он предоставил бухгалтерии отчётные документы о проживании.

В документах были существенно завышены затраты на съём жилья.

Сотрудники полиции провели проверку и установили факт преступления. Выяснилось, что 57-летний работник таким образом незаконно присвоил себе около 104 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Это классический пример того, как служебное положение может быть использовано для личного обогащения. Полиция напоминает: подобные действия всегда оставляют следы, а ответственность за них предусмотрена Уголовным кодексом России.