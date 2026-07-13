Под Саратовом молодой мужчина получил ожоги

Сообщение о ЧП в СНТ Магистраль-3 Гагаринского района поступило в ночь с субботы на воскресенье.

Молодежная компания отдыхала в беседке. Стали разжигать мангал, жидкость для розжига попала на одежду 20-летнего молодого человека. Одежда вспыхнула, мужчина сейчас в реанимации лечебного учреждения.

Собрался готовить еду на мангале - соблюдай правила пожарной безопасности:

разводить костры и сжигать мусор можно только в безветренную погоду, вдали от домов и построек;

на участке должны находиться первичные средства пожаротушения;

не оставляй разведенный костер и мангал без присмотра - огонь может распространиться;

при использовании открытого огня соблюдай элементарные меры личной безопасности.