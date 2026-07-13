Пушкинская карта: Музей Федина приглашает родителей

С 1 июля по 15 августа по всей стране проводится уникальная всероссийская акция для юных владельцев Пушкинской карты «Веди родителей в музей»
При покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку билетов для своих родителей.
Владельцы Пушкинской карты - молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет - имеют возможность посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет средств государства.
Музей Федина приглашает посетить выставки:
«Встреча с прошлым» - о детстве и юности Константина Федина и старом Саратове,
«Города и годы. Из литературного наследия XX века» - жизнь и творчество писателя К.А. Федина и литературный процесс XX века,
«Пятое время года» - живопись Виктора Чудина,
«Хочу в тимуровцы!» - выставка для детей по культовой книге Аркадия Гайдара "Тимур и его команда".
Подробнее о выставках: clck.ru/365XWn