В Балашовском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят свыше 30 км дорог

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В список ремонта 2026 года нацпроекта «Инфраструктура для жизни» включили три дороги: «Автоподъезд к п. Октябрьский», «с. Пады – ст. Пады» и участок а/д «Балашов – Ивановка»

Специалисты министерства дорожного хозяйства совместно с журналистами и и.о. председателя Общественного совета Балашовского района осмотрели ход работ на одном из объектов. На а/д «Балашов – Ивановка» на протяженности более 8 км выполняется устройство слоя АГБ (асфальтогранулобетона). Преимущественно, восстановление изношенного покрытия на региональных дорогах выполняется по технологии холодной регенерации. Суть метода в том, что старое дорожное полотно измельчается, затем к нему добавляются новые материалы: щебень, песок дробленый и цемент в качестве вяжущего. Все это смешивается непосредственно на дороге, застывает и, в результате, получается прочный асфальтогранулобетонный слой, поверх которого укладывается ещё два асфальтобетонных слоя – выравнивающий и верхний. Технология себя оправдала, в том числе и с экономической стороны: снижение стоимости работ достигается за счет повторного использования существующих слоев, которые нет необходимости вывозить и утилизировать.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 30%. Также начался ремонт двух дорог, которые являются маршрутом до туристического села Пады. Общая протяженность объектов ремонта превышает 30 км.

«Дорога «Балашов - Ивановка» обеспечивает выезд на федеральную трассу на Воронеж. Не менее важны и дороги, ведущие к селу Пады. У нас там и санаторий располагается, и музей, и Дом культуры, и пруды. Я, по долгу службы, – возглавляю местное отделение Всероссийского общества слепых - вожу своих подопечных в те места, у нас там шикарные места для рыбной ловли. Скоро мы будем добираться туда с комфортом, без тряски, и водители не будут бояться нас туда везти» - поделилась и.о. председателя Общественного совета Балашовского района Светлана Чалова.