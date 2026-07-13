Саратовская область приняла активное участие в праздновании 150-летия СТД

Фото: Минкультуры Саратовской области

В этом году Саратовская область отмечает сразу два юбилея. 150 летие Союзу театральных деятелей России (СТД РФ) и 88 летие с момента создания местного отделения Всероссийского театрального общества.

В преддверии этих дат регион стал одной из ключевых площадок общероссийского праздника.

«Театр объединяет»

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что театр для региона — это не просто искусство, а важнейшая часть жизни. Председатель СТД Владимир Машков отметил, что юбилей станет объединяющим событием для всего профессионального сообщества.

На сценах и площадках области пройдут десятки спектаклей, творческих встреч и выставок.

Особое внимание уделено работе с молодёжью: состоятся специальные мероприятия для начинающих специалистов.

Сегодня в состав саратовского отделения входят более 360 человек, что делает его одним из крупнейших региональных подразделений Союза. За последние пять лет на социальные нужды и стипендии было направлено свыше 11 миллионов рублей.

История саратовской сцены

История саратовского отделения началась в 1938 году. Первым председателем стал народный артист РСФСР Иван Артемьевич Слонов. Среди тех, кто стоял у руля организации позже, — Юрий Киселёв, Валентина Ермакова, Юрий Кочнев и Римма Белякова. С 2021 года отделение возглавляет директор Театра кукол «Теремок» Александр Удалов.

Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю 150-летия СТД РФ. Он подчеркнул, что этот юбилей — знаковое событие для всей страны, от знаменитых театров до любительских коллективов. Глава государства особо выделил просветительскую работу Союза и призвал сделать праздник выходящим за рамки профессиональной среды, чтобы он объединил всю страну.

«Театральный поезд»: от Владивостока до Саратова

Одним из самых ярких событий стала акция «Театральный поезд». По инициативе СТД РФ составы с лучшими актёрами отправились в путь из Владивостока и Севастополя в Москву. Южный маршрут поезда прошёл через Волгоград, Саратов, Самару и другие города Поволжья.

Саратовский этап программы включал гастроли столичных трупп, встречи со зрителями и мастер-классы. Как отметила Наталия Щелканова, региональные мероприятия стали частью общенациональной культурной мозаики, подчеркнув вклад саратовских мастеров в историю российского театра.