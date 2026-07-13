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НовостиОбщество13 июля 2026 5:57

Вячеслав Володин призвал не возлагать функции прорабов на директоров школ

Володин поручил назначить ответственных сотрудников для непосредственного надзора за ходом работ
Источник:kp.ru
Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин указал саратовским чиновникам на недопустимость возложения обязанностей по контролю за выполнением договорных обязательств в сфере строительства и ремонта на директоров школ и заведующих детских садов.

Руководитель нижней палаты российского парламента полагает, что исполнительные органы власти должны назначить ответственных сотрудников для непосредственного надзора за ходом работ и общения с подрядчиками.

Володин отметил, что пришло время навести порядок в данной сфере и создать соответствующую региональную законодательную базу.