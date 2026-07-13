За шесть месяцев снизились цены на съемное жилье в Саратовской области

Арендодатели частных домов в России отмечают оживление рынка после периода стагнации. Аналитики портала «МИР КВАРТИР», изучив ситуацию в 83 регионах, отмечают, что приход весны и лета стимулировал интерес к загородной недвижимости, что повлекло за собой изменение стоимости аренды.

За первое полугодие 2026 года в 57 регионах России зафиксирован рост цен на аренду коттеджей и дач. Однако, в 26 субъектах федерации наблюдалось обратное – снижение стоимости. Наиболее впечатляющий рост стоимости аренды продемонстрировали Смоленская область (плюс 59,8%), Тульская область (57,7%), Республика Коми (49,6%) и Татарстан (47,2%).

В то же время, Саратовская область оказалась в числе лидеров по снижению арендных ставок на частные дома. За шесть месяцев цена аренды здесь упала на 35,4%, что является одним из самых значительных показателей в стране. Рекорд по снижению установила Северная Осетия, где аренда подешевела на 40%. Также в список регионов с отрицательной динамикой вошли Томская (–32,7%), Амурская (–28,6%) области и Хабаровский край (–27,1%).

По стране в целом аренда домов подорожала в среднем на 2,9%, достигнув отметки в 47 707 рублей в месяц. В столице средняя стоимость аренды частного дома составляет 102 444 рубля (снижение на 5,8%), в Подмосковье – 97 243 рубля (снижение на 4,6%). В Санкт-Петербурге аренда подорожала на 21,5% до 98 715 рублей, а в Ленинградской области – на 7,6%, составив 87 703 рубля.