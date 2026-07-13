Минтруд рассказал жителям Саратова о вариантах применения материнского капитала

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Представители Министерства труда и социальной защиты, ответственные за поддержку населения Саратовской области, внесли ясность в вопрос использования регионального семейного капитала на обучение детей, в том числе на получение водительского удостоверения в автошколе.

Согласно разъяснениям чиновников ведомства, средства, выделяемые в рамках программы регионального семейного капитала, действительно могут быть потрачены на получение образовательных услуг. Ключевым требованием является наличие у образовательного учреждения государственной аккредитации (официального признания).

Таким образом, если образовательное учреждение, такое как автошкола, обладает действующей лицензией и предлагает обучение по аккредитованной программе, то оплата таких курсов за счет регионального семейного капитала является допустимой.

Кроме того, представители властей подчеркивают, что средства регионального капитала могут быть направлены на нужды любого из детей, проживающих в семье. Право на распоряжение этими средствами возникает по достижении третьим ребенком возраста трех лет.