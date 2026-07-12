Бусаргин навестил семью участника СВО в Энгельсе: боец награждён медалями

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин посетил в Энгельсе семью участника специальной военной операции Максима, который принял решение отправиться в зону СВО в 2024 году и был полностью поддержан родными. За время службы боец удостоен медалей «Участник специальной военной операции» и «За боевые заслуги» — это признание его мужества и преданности Родине.

Супруга героя рассказала главе региона о детях. Старшие дочери Юля и Люба учатся в школе и увлекаются театральным искусством. Сын Андрей в этом году идёт в первый класс — он занимается лёгкой атлетикой, выступает в составе ансамбля народного танца «Топотушки» и с удовольствием участвует в творческих занятиях. Вся семья живёт активной и насыщенной жизнью, поддерживая друг друга.

Во время встречи Роман Бусаргин обсудил с родственниками вопросы поддержки военнослужащих, которые сегодня находятся на передовой, ветеранов СВО и их семей. Губернатор подчеркнул, что забота о защитниках и их близких — приоритетная задача региональной власти, и все необходимые меры социальной поддержки будут продолжены.