В Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Волге

В Энгельсском районе Саратовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 27-летнего мужчины в акватории Волги. Трагедия произошла 12 июля — тело погибшего было обнаружено отдыхающими на территории одной из туристических баз. Сотрудники областной службы спасения извлекли его из воды и передали правоохранительным органам.

Следственным отделом по городу Энгельс регионального управления СК России организована доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия и сейчас выполняют комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы в очередной раз напоминают: любой водоём — это зона повышенной опасности. Особую внимательность необходимо проявлять к детям, контролируя их времяпрепровождение у воды. Многие отдыхающие пренебрегают правилами безопасности, подвергая себя и окружающих риску. Только строгое соблюдение мер предосторожности может предупредить беду и сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.