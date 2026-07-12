Гидроботаническое чудо на Саратовке: сусак зонтичный и ручные лысухи

Фото: Максим Червяков

На реке Саратовке обнаружили настоящий природный оазис. В одном из заливов путешественники наткнулись на удивительное место, где воцарилась невероятная тишина, а обычно пугливые лысухи подплывали к сапам почти вплотную. Среди камышовой зелени взгляд привлекли небольшие изящные цветы — сначала автор принял их за обычную траву, но красота соцветий заставила присмотреться внимательнее.

После небольшого расследования (и консультации с ботаником) удалось установить: это сусак зонтичный (Butomus umbellatus) — известное, но оттого не менее удивительное прибрежное растение. Своё имя он получил за характерные зонтичные соцветия, возвышающиеся над водой на стройных цветоносах. Цветы, собранные в рыхлые зонтики, переливаются от нежно-розового до почти белого оттенка и выглядят особенно изящно на фоне тёмной воды и яркой зелени.

Особый восторг у наблюдателей вызвала встреча с лысухами, которые с птенцами плавали совсем рядом. Обычно эти птицы быстро прячутся в камышах, но сегодня их удалось разглядеть почти на расстоянии вытянутой руки — видимо, они адаптировались к соседству с человеком. Взрослых особей выдаёт белый клюв и крупные лапы с широкими перепонками, а их короткие звонкие переклички нарушают тишину лишь для того, чтобы при малейшей тревоге скрыться в зарослях. Редкая удача увидеть такое чудо природы вблизи!