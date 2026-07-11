В Саратове прошёл велопробег по новой набережной

Фото: Мэрия

В Саратове 11 июля состоялся велопробег в честь открытия нового участка набережной. Участники стартовали с новой набережной, а финишировали на пляже в Затоне. В заезде участвовали как взрослые, так и дети. Один из участников отметил: «Проедем по этому классному маршруту и покажем, что наша набережная для этого подходит».

Новый участок набережной, соединяющий территорию под мостом и пляж в Затоне, открыли 10 июля. Здесь появились велодорожка, лавочки и подсвечивающаяся инсталляция со строчкой из песни «Издалека долго течет река Волга». Благоустройство стало возможным благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Теперь общая протяжённость пешеходной зоны составляет 8 километров. Набережная Саратова стала самой протяжённой на Волге.