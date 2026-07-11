Мошенничество на 187 млн: саратовского афериста нашли в Таиланде

В Таиланде сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России приняли двоих россиян, задержанных по запросу правоохранительных органов. Один из них — фигурант резонансного уголовного дела о хищении 187 миллионов рублей у саратовского предприятия. По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года мужчина вместе с сообщниками, используя служебное положение, похитил деньги, заключая фиктивные договоры и оформляя ложные акты выполненных работ.

В апреле 2024 года, после возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), фигурант скрылся и покинул Россию. Его объявили в международный розыск, и теперь он будет экстрадирован на родину для проведения следственных действий. Второй задержанный обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 96 миллионов рублей — с 2018 по 2021 год он, будучи руководителем транспортной компании, подавал в налоговую декларации с ложными сведениями.

В отношении второго фигуранта в 2024 году было возбуждено дело по части 2 статьи 199 УК РФ. Он также скрылся от следствия и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Оба задержанных находятся под стражей, решается вопрос об их этапировании в Россию.