Мария Усова: «Единая Россия» утвердила список кандидатов в Саратовскую гордуму

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова в своём MAX-канале сообщила о результатах второго этапа конференции регионального отделения партии. Делегаты утвердили список кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Саратовскую городскую думу седьмого созыва. Всего по одномандатным округам выдвинуто 37 кандидатов. Среди них — ветераны специальной военной операции, педагоги и работники социальной сферы.
Список кандидатов в депутаты Саратовской городской думы по одномандатным округам:
1. Занорин Александр Германович — округ №1
2. Марков Виктор Константинович — округ №2
3. Мишнев Валерий Николаевич — округ №3
4. Трубкина Елена Сергеевна — округ №4
5. Гущин Игорь Владимирович — округ №5
6. Агапов Сергей Александрович — округ №6
7. Синяев Илья Артемович — округ №7
8. Суслов Сергей Сергеевич — округ №8
9. Синицын Илья Александрович — округ №9
10. Иванова Ольга Владимировна — округ №10
11. Головченко Антон Владимирович — округ №11
12. Злобнова Елена Викторовна — округ №12
13. Стольников Виктор Владимирович — округ №13
14. Жупиков Сергей Николаевич — округ №14
15. Островский Владимир Владимирович — округ №15
16. Видяйкина Юлия Сергеевна — округ №16
17. Родин Николай Владимирович — округ №17
18. Муковозов Никита Андреевич — округ №18
19. Аборин Сергей Леонидович — округ №19
20. Ларина Татьяна Алексеевна — округ №20
21. Петров Алексей Алексеевич — округ №21
22. Фомин Игорь Леонидович — округ №22
23. Орлов Михаил Игоревич — округ №23
24. Терешин Максим Дмитриевич — округ №24
25. Царев Артем Сергеевич — округ №25
26. Морозова Анастасия Андреевна — округ №26
27. Михайлин Владислав Витальевич — округ №27
28. Ерёмина Маргарита Александровна — округ №28
29. Фатькин Данил Юрьевич — округ №29
30. Видина Ирина Евгеньевна — округ №30
31. Одинцов Андрей Валерьевич — округ №31
32. Белякова Светлана Викторовна — округ №32
33. Филимонова Ирина Алексеевна — округ №33
34. Караулова Дарья Анатольевна — округ №34
35. Ерофеев Юрий Владимирович — округ №35
36. Аминов Ренат Мансурович — округ №36
37. Михрячёв Сергей Игоревич — округ №37