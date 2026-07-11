Мария Усова: «Единая Россия» утвердила список кандидатов в Саратовскую гордуму

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова в своём MAX-канале сообщила о результатах второго этапа конференции регионального отделения партии. Делегаты утвердили список кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Саратовскую городскую думу седьмого созыва. Всего по одномандатным округам выдвинуто 37 кандидатов. Среди них — ветераны специальной военной операции, педагоги и работники социальной сферы.

Фото: канал Марии Усовой

Список кандидатов в депутаты Саратовской городской думы по одномандатным округам:

1. Занорин Александр Германович — округ №1

2. Марков Виктор Константинович — округ №2

3. Мишнев Валерий Николаевич — округ №3

4. Трубкина Елена Сергеевна — округ №4

5. Гущин Игорь Владимирович — округ №5

6. Агапов Сергей Александрович — округ №6

7. Синяев Илья Артемович — округ №7

8. Суслов Сергей Сергеевич — округ №8

9. Синицын Илья Александрович — округ №9

10. Иванова Ольга Владимировна — округ №10

11. Головченко Антон Владимирович — округ №11

12. Злобнова Елена Викторовна — округ №12

13. Стольников Виктор Владимирович — округ №13

14. Жупиков Сергей Николаевич — округ №14

15. Островский Владимир Владимирович — округ №15

16. Видяйкина Юлия Сергеевна — округ №16

17. Родин Николай Владимирович — округ №17

18. Муковозов Никита Андреевич — округ №18

19. Аборин Сергей Леонидович — округ №19

20. Ларина Татьяна Алексеевна — округ №20

21. Петров Алексей Алексеевич — округ №21

22. Фомин Игорь Леонидович — округ №22

23. Орлов Михаил Игоревич — округ №23

24. Терешин Максим Дмитриевич — округ №24

25. Царев Артем Сергеевич — округ №25

26. Морозова Анастасия Андреевна — округ №26

27. Михайлин Владислав Витальевич — округ №27

28. Ерёмина Маргарита Александровна — округ №28

29. Фатькин Данил Юрьевич — округ №29

30. Видина Ирина Евгеньевна — округ №30

31. Одинцов Андрей Валерьевич — округ №31

32. Белякова Светлана Викторовна — округ №32

33. Филимонова Ирина Алексеевна — округ №33

34. Караулова Дарья Анатольевна — округ №34

35. Ерофеев Юрий Владимирович — округ №35

36. Аминов Ренат Мансурович — округ №36

37. Михрячёв Сергей Игоревич — округ №37