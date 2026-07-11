Школа №100 Ленинского района перейдет на односменное обучение в сентябре

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин осмотрел ход работ в саратовской школе №100, расположенной в Ленинском районе. Здесь возводится новый корпус, рассчитанный на 400 учеников, что позволит справиться с проблемой введения второй смены, которая, как жалуются родители, ограничивает время, доступное их детям для дополнительных занятий.

В текущем году Саратов планирует увеличить школьные места на 5000, что позволит перейти на обучение в одну смену. Эта амбициозная программа включает сооружение пяти пристроек к существующим образовательным учреждениям и возведение трех совершенно новых школ.

К началу осени 2026 года будут готовы пристройки к школам №52, №63 и №100, каждая вместимостью 350-400 человек. До конца 2026 года, в декабре, планируется ввести в эксплуатацию пристройки к школам №94 и №23, каждая на 350 учеников.

Также к сентябрю 2026 года в микрорайоне Солнечный-2 откроется новая школа на 1500 мест, отличительной чертой которой станут собственный бассейн и открытый стадион. В начале 2027 года, в январе, Ленинский район пополнится школой на 1100 мест, также оснащенной бассейном и развитой спортивной инфраструктурой. Еще одна новая школа, вместимостью 550 учеников, появится в Кировском районе к сентябрю 2026 года в рамках программы комплексного развития территории.