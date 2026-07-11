Саратовские почтальоны вручили свыше 31 миллиона писем

Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии профессионального праздника, посвященного работникам почтовой связи, в Технопарке «Саратов Диджитал» состоялось торжественное мероприятие. Более 90 сотрудников, включая почтальонов, операторов, сортировщиков, водителей, руководителей отделений и представителей аппарата управления, были отмечены наградами за свой вклад.

Почтовая сеть Саратовской области пронизывает всю территорию региона, насчитывая 916 отделений, из которых 691 находится в сельской местности. Общая протяженность почтовых маршрутов в области достигает около 40 тысяч километров, что сопоставимо с длиной земного экватора.

Заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Андрей Добудько подчеркнул, что почта выполняет не только функцию доставки, но и служит важным связующим звеном для жителей сельских районов, особенно для пожилых людей, предоставляя им доступ к информации и общению. В прошлом году сотрудники почтовой службы Саратовского региона доставили более 31 миллиона обычных и заказных писем, около 800 тысяч посылок и 784 тысячи международных отправлений. Андрей Добудько выразил благодарность всем работникам за их труд, ответственность и чуткое отношение к людям, поздравив их с профессиональным праздником.

В ближайшие годы планируется дальнейшее развитие почтовой инфраструктуры. В период с 2026 по 2028 годы запланирована модернизация 48 сельских отделений. Отдельное внимание уделяется внедрению современных технологий: уже в 2026 году в регионе появятся 5 новых модульных отделений, построенных по быстровозводимым технологиям.

Параллельно активно совершенствуются и цифровые сервисы Почты России. За последний год вдвое выросла популярность онлайн-оформления посылок: если ранее через сайт или мобильное приложение отправлялась каждая третья посылка, то теперь — каждая вторая. Доставка и получение отправлений стали проще благодаря возможности использования QR-кода с экрана смартфона, который достаточно предъявить оператору. Также наблюдается рост спроса на электронные заказные письма, которыми активно пользуются как юридические, так и физические лица для отправки и оплаты корреспонденции в режиме онлайн через «Личный кабинет».