В Энгельсе возбуждено дело о гибели рабочего на промпредприятии

Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на промышленном предприятии в городе Энгельсе. Дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 8 июля 2026 года в вечернее время потерпевший выполнял работы по очистке цистерны, установленной на прицепе грузового автомобиля. В ходе выполнения работ, находясь внутри ёмкости, мужчина упал и скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается конкретное лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на предприятии.

Обстоятельства случившегося выясняются.