В сквере «Весёлый дворик» прошла фольклорная поляна «Дарите ромашки любимым»

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"Дарите ромашки любимым" - традиционная фольклорная поляна ко Дню семьи, любви и верности, в рамках работы женского клуба была организована в сквере "Весёлый дворик" сотрудниками библиотеки √10 совместно с участниками проекта "Женское движение Единой России", реализуемого в Ленинском районе.

История муромского князя Петра и его жены Февронии, которые стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, послужила источником православного праздника и издревле дошла до наших дней. Об этих святых и рассказали организаторы мероприятия. Здесь было много интересного!

Очень востребованным стал мастер класс "Плетём венки", на котором даже папы старательно выплетали веночки из полевых цветов и ромашек для своих дочерей!

Здесь можно было познакомиться с тематической книжно - иллюстративной выставкой, поучаствовать в музыкальной программе, сделать семейное фото на память в специально организованной фото зоне.

Особое внимание было уделено родителям с детьми, которые с удовольствием участвовали в сказочных викторинах, подвижных и музыкальных играх, отгадывали загадки и выполняли творческие задания, а символ праздника - красавица Ромашка - вовлекла всех посетителей сквера в хороводы и танцы.

Такие праздники, как "Дарите ромашки любимым", повсеместно проводимые в день святых Петра и Февронии, прочно вошли в нашу жизнь, наполняя семейные отношения высокой духовностью и прославляя семейные ценности!" - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.