Фото: канал Романа Бусаргина

Прокурором Саратовской области назначен Роман Пантелеев. Сегодня нового руководителя коллективу представил заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Роман Сергеевич — опытный руководитель, начал работу в органах прокуратуры в 2002 году. До назначения в Саратовскую область он возглавлял надзорное ведомство в Амурской области.

Губернатор Роман Бусаргин поздравил Романа Пантелеева с назначением и подчеркнул, что конструктивное взаимодействие прокуратуры и правительства по защите прав граждан и соблюдению законности — один из приоритетов исполнительной власти. В центре совместной работы также находится защита прав участников специальной военной операции и их близких.

Стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе на благо жителей региона. Приоритетом остаётся защита прав граждан и социальная стабильность. Новый прокурор уже приступил к исполнению обязанностей.