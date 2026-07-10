Врачи санавиации транспортировали в Саратов двух пострадавших в ДТП детей

Фото: ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

Врачи санавиации Саратовской областной детской клинической больницы транспортировали в Саратов двух детей, пострадавших в ДТП. 8-летний мальчик из Хвалынска был доставлен в реанимацию СОДКБ в тяжёлом состоянии. У него диагностированы черепно-мозговая травма и переломы конечностей. В медучреждении сообщили: «В настоящее время мальчику требуется оперативное лечение, которое наши хирурги проведут в ближайшее время».

Также в областной центр доставили 8-летнюю девочку, серьёзно пострадавшую в аварии в Новоузенске. Первоначально её госпитализировали в районную больницу. Оба ребёнка получили травмы, катаясь на велосипедах. Напомним, 6 июля в Хвалынске напротив дома №8 на улице Российская Республика водитель ВАЗ-2115 сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчик был госпитализирован, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.