Студент ПИУ РАНХиГС вошёл в число лучших участников специальной программы-акции «Маяки»

Фото: ПИУ РАНХиГС

Подведены итоги специальной программы-акции поддержки студентов «Маяки». Программа запущена в январе 2026 года Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке ПАО Сбербанк с целью содействия подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современной экономики и общества, через раскрытие потенциала молодёжи, повышение конкурентоспособности выпускников вузов и формирование кадрового резерва страны.

Конкурс включал три этапа. На первом этапе участникам необходимо было рассказать о себе, описать видение будущего и представить реализованные и планируемые проекты. Второй этап – психологическое тестирование на работу в условиях неопределённости. Заключительным стал очный этап в Самаре, в ходе которого проверялись «мягкие» и «твёрдые» навыки.

По итогам всех испытаний студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Семён Кирста вошёл в число 300 лучших и был приглашён в СберУниверситет на суперфинал.

В рамках суперфинала состоялись подведение итогов и деловые игры, направленные на развитие навыков коммуникации, работы с нейросетями и креативности, по итогам которых будет сформирован кадровый резерв.

«Конкурс уже позади, но энергия, полученная на нём, будет питать меня ещё долго. Мы, 300 лучших участников отбора, встретились с топ-экспертами и руководителями банка. Было получено много ценной информации о выстраивании дальнейшей профессиональной траектории. Очень полезной и продуктивной была встреча, посвящённая антихрупкости – умению не просто работать в условиях неопределённости и выдерживать хаос, но становиться сильнее, развивая не только себя, но и общество, людей вокруг. Обратная связь по итогам деловых игр позволит разобраться в сильных сторонах и зонах роста. Это был шанс заявить о себе на всю страну и прокачать свои компетенции в режиме 24/7», – поделился впечатлениями Семён Кирста.

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Фото: ПИУ РАНХиГС

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