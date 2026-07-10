Саратовские почтальоны вручили более 31 миллиона писем за год

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В Технопарке «Саратов Диджитал» прошло торжественное мероприятие в преддверии Дня Российской почты. Награды получили более 90 сотрудников: почтальоны, операторы, сортировщики, водители и другие. В Саратовской области работают 916 отделений, из которых 691 — в сельской местности. Протяжённость 356 почтовых маршрутов составляет около 40 тысяч километров.

В прошлом году почтальоны вручили свыше 31 миллиона простых и заказных писем, 800 тысяч посылок и 784 тысячи международных отправлений. Заместитель министра цифрового развития Андрей Добудько поздравил сотрудников и отметил их труд. В планах на 2026–2028 годы — модернизация 48 отделений в сёлах, 5 из них будут модульными и появятся уже в 2026 году.

Цифровые сервисы также развиваются: онлайн-оформление посылок выросло более чем в два раза — сегодня каждую вторую посылку отправляют через сайт или приложение. Отправления можно получить по QR-коду со смартфона. Растёт и спрос на электронные заказные письма, которые оформляют онлайн.