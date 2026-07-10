В Саратовской области начали реализацию ещё 8 крупных инвестиционных проектов

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С начала года в Саратовской области приступили к реализации ещё 8 крупных инвестиционных проектов. Об этом на совещании с губернатором Романом Бусаргиным сообщил министр инвестиционной политики Александр Марченко. На встрече рассмотрели итоги работы инвестиционного блока за первый квартал и определили ключевые задачи. В 2026 году планируется привлечь не менее 342 млрд рублей инвестиций в основной капитал и создать около 2,6 тыс. новых рабочих мест.

Поддержку инвесторам оказывает Корпорация развития области, где работает Проектный офис инжиниринга и инноваций. Он помогает промышленным предприятиям готовить документы на гранты. Первые предприятия уже получили федеральную поддержку. Это часть системной работы по улучшению инвестиционного климата.

Губернатор отметил, что регион вошёл в десятку лучших по Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата и в число лидеров по качеству внедрения Регионального инвестиционного стандарта. С 2022 года объём вложений в основной капитал вырос более чем на 60% — на 129 млрд рублей. «Наша задача — сохранить динамику, поддерживать инвесторов, привлекать новые проекты и создавать рабочие места», — подчеркнул Бусаргин.