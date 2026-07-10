В Саратове почтили память Анатолия Катца к 90-летию со дня рождения

10 июля исполнилось бы 90 лет выдающемуся пианисту, педагогу и просветителю Анатолию Иосифовичу Катцу. Коллектив Саратовской областной филармонии отметил эту дату. Катц посвятил филармонии 60 лет жизни, в разные годы занимал пост художественного руководителя, по его инициативе в 2001 году учреждению присвоили имя Альфреда Шнитке. Он был знаковой фигурой культурной жизни Саратова, объединял представителей искусства и общественной деятельности, интересовался литературой, поэзией, живописью, джазом, выступал как автор рецензий и публицистических материалов.

К юбилею прошёл цикл вечеров с музыкой, которую любил маэстро. Центральным событием стал концерт его дочери — российско-американской джазовой певицы Марины Виноградовой-Катц. В Камерном зале, носящем имя Анатолия Катца с 2018 года, она представила программу из джазовых импровизаций, баллад и авторских произведений. Она отметила, что научилась у отца следовать призванию и не предавать себя.

Память о Катце сохраняется в профессиональном сообществе и среди всех, кто знал и ценил его вклад в музыкальную культуру.