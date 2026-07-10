Жительница Энгельса подозревается в нападении на полицейского в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело против 29-летней жительницы Энгельсского района, подозреваемой в нападении на полицейского. 1 июля 2026 года в Мирном переулке женщина проявила агрессию и нанесла несколько ударов сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Следователи СК провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевшего, назначены экспертизы. Проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.