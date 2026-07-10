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НовостиОбщество10 июля 2026 9:51

С начала лета на воде погибли 14 человек в Саратовской области

В Саратовской области утонули трое детей с начала сезона
Источник:kp.ru

С начала лета в Саратовской области на воде погибли 14 человек, включая троих детей. Такую статистику привела ГИМС, отметив, что большинство трагедий произошли в так называемых «диких» местах отдыха, не оборудованных для купания.

Старший госинспектор ГИМС Геннадий Варламов назвал основные причины: алкогольное опьянение, переоценка собственных сил и недостаточный контроль за детьми. Последний случай произошёл в Аркадаке — 11-летняя девочка купалась в поле зрения взрослых, но буквально за секунду ушла под воду.

Рейды показывают: люди продолжают купаться в опасных местах, несмотря на запрещающие знаки и отсутствие инфраструктуры. Штраф за нарушение — от 500 до 1000 рублей. Инспекторы призывают купаться только в оборудованных зонах, не оставлять детей без присмотра и трезво оценивать свои возможности.