В Саратове двое рабочих пострадали от удара током на раскопках

В Саратове двое рабочих получили электротравмы при проведении земляных работ. Несчастный случай произошёл вчера, 9 июля, на пересечении улиц 2-я Садовая и Симбирцева. Во время работ мужчины повредили высоковольтный кабель, в результате чего получили удары током.

По факту происшествия следователи организовали проверку. На месте выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливается, соблюдались ли на объекте правила электробезопасности. Специалисты изучают документацию и опрашивают ответственных лиц.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение — возбуждать уголовное дело или отказаться от этого.