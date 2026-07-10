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НовостиОбщество10 июля 2026 9:50

В Саратове двое рабочих пострадали от удара током на раскопках

Электротравмы на 2-й Садовой: рабочие повредили высоковольтный кабель
Источник:kp.ru

В Саратове двое рабочих получили электротравмы при проведении земляных работ. Несчастный случай произошёл вчера, 9 июля, на пересечении улиц 2-я Садовая и Симбирцева. Во время работ мужчины повредили высоковольтный кабель, в результате чего получили удары током.

По факту происшествия следователи организовали проверку. На месте выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливается, соблюдались ли на объекте правила электробезопасности. Специалисты изучают документацию и опрашивают ответственных лиц.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение — возбуждать уголовное дело или отказаться от этого.