Приёмная кампания 2026 года в филиалах Вавиловского университета

Фото: Вавиловсий университет

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В филиалах Вавиловского университета, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО), продолжается приёмная кампания 2026 года. Набор стартовал 20 июня, и на сегодняшний день мы можем подвести итоги трёх недель работы приёмных комиссий.

За прошедший период от поступающих было подано свыше 1000 заявлений. Это свидетельствует о стабильно высоком интересе к получению рабочих профессий и специальностей среднего звена.

Согласно анализу поданных документов, в число наиболее востребованных направлений подготовки вошли:

- 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем

- 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья;

- 21.02.19 Землеустройство;

- 35.02.05 Агрономия (ФП «Профессионалитет»);

- 35.02.12 Садово - парковое и ландшафтное строительство;

- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (ФП «Профессионалитет»);

- 36.02.01 Ветеринария (ФП «Профессионалитет»);

- 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Подать документы можно по следующим адресам филиалов:

· Финансово технологический колледж

Адрес: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 97

Телефоны: 8 (8452) 23 65 21, 8 (8452) 23 55 30, 8 (8452) 223 829

E mail: ftk@vavilovsar.ru

· Краснокутский зооветеринарный техникум

Адрес: Саратовская область, г. Красный Кут, Территория Студгородок, д. 15

Телефоны: 8 (84560) 5 86 39, 8 (84560) 5 85 97

E mail: kzvt@vavilovsar.ru

· Марксовский сельскохозяйственный техникум

Адрес: Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 60

Телефоны: 8 (84567) 5 13 07, 8 (84567) 5 25 83

E mail: marks@vavilovsar.ru

· Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В. И. Чапаева

Адрес: Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, д. 21

Телефон: 8 (84574) 2 13 93

E mail: pgmt@vavilovsar.ru

Сделайте первый шаг к востребованной профессии уже сегодня!

ИНН 6455024197