Приёмная кампания 2026 года в филиалах Вавиловского университета

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В филиалах Вавиловского университета, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО), продолжается приёмная кампания 2026 года. Набор стартовал 20 июня, и на сегодняшний день мы можем подвести итоги трёх недель работы приёмных комиссий.
За прошедший период от поступающих было подано свыше 1000 заявлений. Это свидетельствует о стабильно высоком интересе к получению рабочих профессий и специальностей среднего звена.
Согласно анализу поданных документов, в число наиболее востребованных направлений подготовки вошли:
- 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
- 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья;
- 21.02.19 Землеустройство;
- 35.02.05 Агрономия (ФП «Профессионалитет»);
- 35.02.12 Садово - парковое и ландшафтное строительство;
- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (ФП «Профессионалитет»);
- 36.02.01 Ветеринария (ФП «Профессионалитет»);
- 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Подать документы можно по следующим адресам филиалов:
· Финансово технологический колледж
Адрес: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 97
Телефоны: 8 (8452) 23 65 21, 8 (8452) 23 55 30, 8 (8452) 223 829
E mail: ftk@vavilovsar.ru
· Краснокутский зооветеринарный техникум
Адрес: Саратовская область, г. Красный Кут, Территория Студгородок, д. 15
Телефоны: 8 (84560) 5 86 39, 8 (84560) 5 85 97
E mail: kzvt@vavilovsar.ru
· Марксовский сельскохозяйственный техникум
Адрес: Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 60
Телефоны: 8 (84567) 5 13 07, 8 (84567) 5 25 83
E mail: marks@vavilovsar.ru
· Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В. И. Чапаева
Адрес: Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, д. 21
Телефон: 8 (84574) 2 13 93
E mail: pgmt@vavilovsar.ru
Сделайте первый шаг к востребованной профессии уже сегодня!
ИНН 6455024197