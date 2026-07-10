В Саратовской области начнут выдавать разрешения на охоту на пернатую дичь

С 14 июля комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области начнёт выдачу разрешений на добычу пернатой дичи в преддверии летне-осеннего сезона. Разрешения будут выдаваться на муниципальный район, и охотники смогут выбрать в нём все доступные угодья, указав различные виды пернатой дичи. Сезон охоты стартует 25 июля с охоты на болотно-луговую дичь (бекас и чибис) с подружейными собаками, имеющими документы о происхождении. Этот вид охоты продлится до 30 ноября.

Охота на боровую, степную и полевую дичь (серая куропатка, перепел, вяхирь и вальдшнеп) с собаками начнётся 5 августа и завершится 1 января. На водоплавающую дичь (утка, гусь, лысуха) с собаками можно будет охотиться с четвёртой субботы августа (22 августа) по 30 ноября. Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без собак откроется 22 августа и продлится до 30 ноября. Добыча боровой дичи без собак также разрешена с 22 августа по 31 декабря.

При подаче заявления следует учитывать нормы допустимой добычи: на перепела — 12 особей в сутки, на серую куропатку — 4 особи. На остальные виды дичи норматив не установлен. Подать заявление можно лично в комитете, по почте или через Госуслуги. При корректной подаче разрешения будут выдаваться без ограничений.