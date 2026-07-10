Бизнес области получил 3,4 млрд рублей от Фонда микрокредитования

Фонд микрокредитования Саратовской области наращивает объёмы поддержки бизнеса. За первое полугодие 2026 года предпринимателям выдали более 60 микрозаймов на общую сумму 191,4 млн рублей. Средства пошли на покупку оборудования, транспорта, стройматериалов, семян, удобрений и ремонт помещений.

Льготная поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помощь получили бизнесмены из 18 районов. Активнее всего — в Саратове, Энгельсском, Хвалынском, Балаковском, Петровском и Марксовском районах. Чаще всего займы брали предприятия сельского хозяйства, производства, торговли, услуг, строительства и транспорта.

С начала работы Фонд выдал 2,4 тысячи микрозаймов на общую сумму 3,4 млрд рублей. Узнать о программах можно на сайте фонда. Поддержка помогает бизнесу расти и создавать рабочие места.