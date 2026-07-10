В Саратовской области пройдёт форум «Территория единства»

В Саратовской области с 1 октября по 10 ноября 2026 года пройдёт областной форум творчества народов Поволжья «Территория единства». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Его цель — поддержка творческого потенциала одарённых учащихся, формирование интереса к народному творчеству и культурным традициям, воспитание патриотизма, толерантности и уважения к национальной культуре. Участниками станут ученики и преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ, специализированных лицеев, а также студенты учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства.

Программа форума включает пять блоков: исследовательские работы по этнографии народов Поволжья с мультимедийными презентациями, творческую лабораторию по номинациям «Народное пение», «Народный танец», «Народные инструменты», «Театр мод» и «Медиа», выставку народных промыслов, ремёсел и изобразительного искусства, мастер-классы от народных умельцев, а также заключительные мероприятия — Гала-концерт и церемонию награждения победителей.

Для участия необходимо до 1 октября 2026 года направить заявку и все необходимые документы на электронную почту terr_ed@mail.ru. Отборочный этап пройдёт с 1 по 20 октября в заочном формате, после чего лучшие участники получат приглашения на очный этап и Гала-концерт.