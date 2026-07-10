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НовостиОбщество10 июля 2026 8:33

В Саратове введут ограничения движения из-за благоустройства

Водителей предупредили об ограничении движения в Саратове
Источник:kp.ru
Фото: Саратов транспорный

Фото: Саратов транспорный

В Саратове в связи с работами по благоустройству будут введены ограничения движения. С 23:00 10 июля до 5:00 следующих суток они затронут 2-й Красноармейский тупик в месте пересечения с проспектом 50 лет Октября.

Также до 8:00 12 июля будет ограничено движение на улице Технической в месте пересечения с тем же проспектом.

На этом же перекрёстке с 8:00 12 июля до 20:00 следующих суток ограничения также сохранятся. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Фото: Саратов транспорный

Фото: Саратов транспорный