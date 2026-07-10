Владимир Путин отметил заслуги саратовской медсестры

Фото: Минздрав Саратовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медицинских работников. Старшая медсестра отделения гнойной хирургии Саратовской областной клинической больницы Ольга Бражкина удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Под её руководством сформирован профессиональный коллектив среднего и младшего персонала, она выступает наставником для молодых специалистов, проводит занятия по нормативным документам и актуальным вопросам медицины. Ежегодно в отделении проходят стажировку учащиеся медколледжей.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков поздравил коллегу, отметив, что она в совершенстве владеет методами неотложной помощи и является профессионалом своего дела.