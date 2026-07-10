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НовостиОбщество10 июля 2026 8:27

В Саратовской области за сутки отстранили 22 пьяных водителя

В Саратовской области 22 водителя отстранены за пьяную езду за сутки
Источник:kp.ru

За сутки на территории Саратовской области госавтоинспекторы отстранили от управления 22 водителей с признаками опьянения. Двое из них нарушили закон повторно. За первое нарушение грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. За повторное — уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает участников движения сообщать о пьяных водителях по телефону 102 или ближайшему наряду ДПС.

Безопасность на дорогах зависит от каждого.