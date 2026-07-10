Саратовские врачи провели выездные приёмы в сёлах Ртищевского района

В сёлах Макарово и Северка прошли выездные приёмы узкопрофильных врачей Саратовской городской клинической больницы №8. С такой просьбой сельские жители обращались к депутату Госдумы Николаю Панкову.

Приёмы провели врачи наиболее востребованных у жителей специальностей: невролог, эндокринолог и кардиолог. К ним обратились более 70 человек не только из Макарово и Северки, но и из соседних сёл Васильевка, Холуденовка и деревни Молчаново.

Как считает заведующая Макаровского ФАП Наталья Алёшина, такие приёмы очень важны для людей, поскольку областная больница достаточно далеко, да и в ней тоже есть не все необходимые врачи.

Жительница села Макарово Любовь Костина посетила всех трёх узких специалистов.

«Врачи очень хорошие, всё разъяснили, дали консультации, прописали необходимые препараты. Можно сказать, медобслуживание на высшем уровне», - отметила она.

«Спасибо, что в нашем селе провели такое мероприятие. Узкие специалисты очень нужны, потому что до города не все могут доехать и население у нас пожилое», - добавила жительница села Макарово Наталья Книгина.

«На приём записалось много жителей, мы заранее взяли у них необходимые анализы, сделали электрокардиограммы. Некоторые прошли сразу нескольких врачей. Приём прошёл хорошо, мы очень рады, что к нам приехали специалисты такого уровня», - отметила врач общей практики кабинета врача ОП села Северка Ирина Кузнецова.

Ранее такие выездные приёмы врачей прошли в сёлах Екатериновского, Калининского и Лысогорского районов. Как отметил Николай Панков, они должны продолжаться там, где больше всего необходимо людям.