Саратовчанка незаконно получала пособие после ограничения в правах

В Саратове 48-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина была ограничена в родительских правах по решению суда, однако не сообщила об этом в соответствующие органы и продолжала получать ежемесячное пособие на содержание малолетнего ребёнка.

За почти год она незаконно получила 67 тысяч рублей. По данному факту дознанием отдела полиции №6 в составе УМВД по Саратову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.