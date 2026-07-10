Конфликт односельчан в Ровном закончился сломанной челюстью

В селе Ровное Саратовской области конфликт между односельчанами завершился уголовным делом. В полицию обратился 50-летний местный житель с заявлением о том, что знакомый нанёс ему удар в челюсть во время совместного распития спиртных напитков. В результате медики диагностировали у потерпевшего перелом и квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.

Участковый уполномоченный доставил в отдел полиции подозреваемого — 68-летнего жителя того же села. По предварительной информации, поводом для агрессии послужила словесная перепалка: один из мужчин нелестно отозвался о родственнике другого. Конфликт мгновенно перерос в драку с тяжёлыми последствиями.

Дознавателем отдела полиции в составе МУ МВД России «Энгельсское» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Правоохранители напоминают: любое застолье не должно заканчиваться травмами, а оскорбления никогда не решают проблемы.