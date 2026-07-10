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НовостиОбщество10 июля 2026 7:56

За одни сутки саратовские гаишники поймали 22 пьяных водителей за рулем авто

В отношении двух нарушителей составлены материалы по факту повторного управления автомобилем в нетрезвом виде
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

За прошедшие сутки на территории Саратовской области сотрудниками Госавтоинспекции в ходе рейдовых мероприятий выявлены 22 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.

В отношении двух нарушителей составлены материалы по факту повторного управления автомобилем в нетрезвом виде.

Напоминаем об ответственности:

Госавтоинспекция призывает граждан к гражданской ответственности. Если вы стали свидетелем того, что за руль садится водитель с признаками опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 102.