Саратовские хранители рассказали о 31 сокровище народных традиций

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Год единства народов России мы решили заглянуть в самое сердце наших традиций. Министр культуры Наталия Щелканова представила в облдуме региональный реестр нематериального наследия. Сейчас там хранится 31 уникальный объект!

Голос губернии: Саратовская гармоника. Виртуоз Сергей Рублев напоминает: без этого инструмента не обходится ни один народный праздник. Секреты настройки до сих пор передают лично от учителя к ученику.

Глина, которая смеется: Игрушка из деревни Малая Крюковка (делают с XVII века!). Мастер Елена Чеснокова использует местную глину, создавая животных-свистулек и огромные «гуделки», которые звучат сразу на несколько голосов.

Частушки сквозь века: Ансамбль «Весёлые колокольца» и редчайшая запись «Яруженских частушек» 2012 года. Певица Татьяна Агевнина поделилась историей семьи Алексеевых, чей коллектив недавно стал лауреатом фестиваля в Самаре и продолжает учить петь молодежь.

Все эти чудеса собраны в электронном реестре НЭД (раздел на сайте Центра им. Руслановой). Это живая библиотека нашего фольклора.