Президент РФ присвоил почетное звание медсестре Ольге Бражкиной из Саратова

Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу указом Президента Российской Федерации почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено Ольге Бражкиной, старшей медицинской сестре отделения гнойной хирургии Саратовской областной клинической больницы.

Ольга Михайловна трудится в данном медицинском учреждении с 2003 года. За это время она зарекомендовала себя как дисциплинированный, исполнительный и высококвалифицированный специалист.

В качестве руководителя среднего и младшего медицинского персонала Ольга Бражкина сформировала стабильный коллектив, способный оказывать высокотехнологичную помощь пациентам в тяжелых состояниях. Особое внимание она уделяет профессиональному росту молодых кадров:

Ежегодно под ее началом первичные профессиональные навыки осваивают учащиеся медицинских колледжей, проходящие стажировку в отделении.

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков поздравил коллегу с заслуженной наградой: «Одним из основных показателей работы Ольги Михайловны является стабильный, профессиональный коллектив отделения гнойной хирургии. При этом она сама — профессионал своего дела, в совершенстве владеющий методами неотложной помощи при различных состояниях. Поздравляем Ольгу Михайловну с заслуженной наградой и желаем ей новых достижений».