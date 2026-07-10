Выставку из библиотеки Энгельса о Кассиле разместили на федеральной платформе

Фото: Минкультуры Саратовской области

Ко дню рождения писателя-земляка Льва Кассиля Централизованная библиотечная система Энгельсского района при поддержке Министерства культуры Саратовской области запустила масштабный цифровой проект. Выставка с технологией дополненной реальности «Именем Кассиля» теперь доступна на федеральной платформе «Артефакт».

Экспозиция знакомит пользователей с редкими прижизненными изданиями автора, часть из которых содержит его личные автографы. Некоторые произведения также доступны для чтения в Национальной электронной библиотеке.

Визуальный ряд выставки сформирован на основе уникальных снимков из фондов Центральной библиотеки для детей и юношества имени Л.А. Кассиля. Фотохроника запечатлела визиты Льва Абрамовича в родной город, его встречи с читателями, а также посещение Покровска (Энгельса) супругой писателя — Светланой Леонидовной Собиновой-Кассиль.

Особую историческую ценность представляют письма из переписки библиотекарей с семьей Кассиля, вошедшие в экспозицию. Эти документы иллюстрируют процесс зарождения традиции сохранения памяти о писателе и демонстрируют тесную связь его близких с родным городом. Дополняют картину воспоминания современников из города Покровска, которые помогают сделать образ классика ближе нынешнему поколению.