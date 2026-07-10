В 2026 году за июнь саратовские волонтеры нашли сорок пропавших земляков

В июне 2026 года саратовское отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» приняло в работу 56 заявок о безвестном исчезновении людей.

Благодаря оперативным действиям волонтеров и координации со службами экстренного реагирования, местонахождение 40 человек было установлено — все они найдены живыми. На данный момент судьба еще 16 пропавших жителей области остается неизвестной.

Поисковые мероприятия продолжаются. Координаторы отряда подчеркивают, что работа не прекращается ни на минуту: волонтеры продолжают распространять ориентировки на городских улицах, а операторы горячей линии круглосуточно принимают звонки от очевидцев.