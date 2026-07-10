Из зоны спецоперации не вернулись еще несколько бойцов из Саратовской области

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В зоне проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга погибли несколько жителей Саратовской области: Александр Солодский из Энгельсского района, Алексей Телегин из Дергачевского района и Иван Соловов из Ивантеевского района. Информацию о гибели военнослужащих подтвердили представители региональной администрации.

Известно, что Алексей Телегин родился 5 сентября 1970 года в поселке Дергачи. После окончания школы он получил строительную специальность в ПТУ-53. В марте 2024 года принял решение подписать контракт с вооруженными силами. За проявленное мужество в ходе службы был удостоен государственной награды — медали «За отвагу».

Подробности биографий Александра Солодского и Ивана Соловова на данный момент не раскрываются по просьбе родственников или в связи с оперативной необходимостью. Руководство региона выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших героев.