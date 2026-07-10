В российском мессенджере МАКС теперь можно спорить в комментариях!

Фото: Минцифры Саратовской области

В национальном мессенджере МАКС запущена функция комментирования публикаций в публичных каналах. Обновление позволяет пользователям не только потреблять контент, но и вести дискуссии под постами.

На данный момент новая опция доступна владельцам устройств на базе Android, а также пользователям десктопной и веб-версий приложения.

По словам первого заместителя министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасии Черепановой, это обновление превращает платформу в полноценный инструмент для диалога между гражданами и государством: «МАКС становится удобной площадкой для обратной связи жителей с органами власти. Для ведомств новая функция — это возможность получать оперативную обратную связь от граждан, оперативно реагировать на запросы и вместе с пользователями формировать комфортную цифровую среду на российских коммуникационных платформах».