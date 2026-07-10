Дедлайн для льготников: до 1 октября нужно выбрать между соцпакетом и деньгами

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Федеральные льготники Саратовской области должны до конца сентября подать заявление в Социальный фонд, если хотят изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ).

Напоминаем главное правило: выбор делается один раз на весь следующий год. Отказ от соцпакета ради денежной компенсации — решение, которое может дорого обойтись здоровью. Если состояние внезапно ухудшится или потребуется лечение сопутствующего заболевания, покупать дорогостоящие препараты придется за свой счет. При этом сумма выплаты почти всегда оказывается значительно меньше реальной стоимости необходимых медикаментов.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков настоятельно рекомендует жителям сохранить льготу: «Не нужно отказываться от соцпакета в пользу денег. Те средства, которые вы получите, никогда не смогут заменить объем предоставляемых государством лекарств».

Право на бесплатные медикаменты имеют инвалиды I, II и III групп, а также дети-инвалиды.