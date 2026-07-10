ФМК наращивает объемы поддержки: 3,4 млрд рублей получил бизнес на развитие

За первые шесть месяцев 2026 года региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства выдал бизнесу Саратовской области займы на общую сумму 191,4 млн рублей. Поддержку получили более 60 предпринимателей.

Средства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» направлены на закупку оборудования, транспортных услуг, стройматериалов, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и семян, а также на ремонт помещений. Льготное финансирование позволяет компаниям наращивать объемы производства и создавать новые рабочие места.

География поддержки охватила 18 районов региона. Наиболее активно за займами обращались предприниматели Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Балаковского, Петровского и Марксовского районов. Самыми востребованными программы Фонда оказались у предприятий сельского хозяйства, производственной сферы, торговли, услуг, строительства и транспорта.

С начала своей работы Фонд предоставил 2,4 тысячи микрозаймов на общую сумму 3,4 млрд рублей, планомерно увеличивая объемы финансирования регионального бизнеса. С полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки можно ознакомиться на сайте организации: www.fmco.ru