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Аграрии Энгельсского района приступили к уборке озимых зерновых культур.

В текущем году посевная площадь составляет 100,1 тыс. га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами занято более половины - 64,5 тыс. га, техническими – 25,7 тыс. га, кормовыми – 6,5 тыс. га, на остальных площадях высажены овощи, картофель и бахчевые культуры.

В настоящее время обмолочено 4,7 тыс. га озимой пшеницы, собрано 18,8 тыс. тонн зерна. В уборочной кампании задействованы 220 единиц зерноуборочных комбайнов. На отвозе зерна привлечено 200 грузовых автомобилей и другой специализированной техники.

Для приемки и первичной подработки зерна в хозяйствах подготовлено 25 механизированных токов. С целью обеспечения сохранности зерна нового урожая в районе имеется 3 хлебоприемных предприятия по приемке, подработке, хранению зерна и маслосемян подсолнечника общей емкостью хранения более 160 тыс. тонн. Кроме того, хозяйства имеют собственные зернохранилища емкостью 100 тыс. тонн.

Более 40 сельхозтоваропроизводителей занимаются овощеводством в коллективном секторе района на площади 1,1 тыс. га. В текущем году ожидается произвести 73 тыс. тонн овощной продукции, картофеля – 18 тыс. тонн.

Фермеры и хозяйства приступили к уборке овощных культур, на текущую дату убрано 30 га.

Также в районе активно ведется заготовка кормов. В кормозаготовительной кампании задействовано 4 кормоуборочных комбайна и более 150 ед. сеноуборочной техники (косилки, пресс-подборщики, грабли, погрузчики). Для обеспечения кормами частного поголовья животных в муниципальных образованиях организована работа кормозаготовительных бригад.

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