В Лысогорском МР Саратовской области модернизируют шесть объектов водоснабжения

В Лысогорском районе Саратовской области в рамках программы поддержки местных инициатив модернизируют шесть объектов водоснабжения. Работы охватят рабочий посёлок Лысые Горы и сёла Невежкино, Широкий Карамыш, Чадаевка, Шереметьевка и Большая Рельня.

Общий бюджет проектов составляет 10,6 млн рублей, из которых 7,5 млн выделено из областного бюджета. За девять лет существования инициативы район стал одним из её лидеров, реализовав 46 проектов на сумму 33,6 млн рублей. Примечательно, что ремонт систем водоснабжения традиционно входит в число самых востребованных направлений наряду с благоустройством — за это время было установлено 22 детские площадки и обновлено 15 сетей водопровода.

Масштабы региональной поддержки продолжают расти: в текущем году на конкурсной основе распределено 170 млн рублей областных средств между 147 проектами общей стоимостью 256 млн рублей. Помимо государства, весомый вклад вносят бизнес (26 млн рублей) и сами граждане (15 млн рублей). Программа также охватывает благоустройство мест захоронения, создание уличного освещения, оснащение домов культуры и усиление пожарной безопасности.

«Программа доказала свою состоятельность: жители видят реальные изменения к лучшему и сами активно участвуют в преображении своих населённых пунктов... Это самый эффективный путь для развития городов и сёл», — подчеркнула министр финансов области Ирина Бегинина, отметив, что за девять лет в регионе успешно завершено более тысячи подобных проектов.